Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait décroché la pole en qualification, est toujours devant. Il n’a même pas cédé sa place lorsqu’il est entré aux puits au 32e tour.

L’action s’est surtout déroulée en queue de peloton en début de course, quand Carlos Sainz (Toro Rosso) et Felipe Massa (Williams) sont entrés en collision. La course est déjà terminée pour ces deux pilotes.

Lance Stroll a fait un arrêt aux puits au 26e tour. Il est 15e.