PHILADELPHIE — Une personne au courant du dossier a révélé à The Associated Press que les 76ers de Philadelphie avaient consenti une prolongation de contrat maximale à Joel Embiid.

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que le contrat n’a toujours pas été officialisé. Elle a indiqué que Embiid avait apposé sa signature au bas d’une prolongation de contrat de cinq ans et d’une valeur de 148 millions $US. Le pivot de sept pieds pourrait toucher encore plus d’argent s’il présente certaines statistiques.

Les 76ers misent beaucoup sur un joueur très talentueux, mais qui a aussi subi quelques blessures.

La carrière d’Embiid a été parsemée de plusieurs blessures, lors de son passage avec les Jayhawks de l’Université du Kansas et de ses trois saisons avec les 76ers. Embiid, qui a été sélectionné au troisième rang au total lors du repêchage de 2014, a pris part à seulement 31 parties la saison passée et il a eu recours à une intervention chirurgicale en mars afin de réparer une déchirure au ménisque du genou.

Embiid a maintenu des moyennes de 20,2 points et 7,8 rebonds par match la saison dernière.

Les 76ers comptent également sur l’apport offensif des premiers choix au total Ben Simmons (2016) et Markelle Fultz (2017) pour retourner en séries pour une première fois depuis la saison 2011-12.