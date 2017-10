HOCKEY

Les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien affrontent ce soir les Sharks de San Jose, une formation contre laquelle le Canadien n’a pas gagné en Californie à ses dix dernières tentatives, soit depuis le 23 novembre 1999.

Le Tricolore complétera ce voyage de trois matchs à l’étranger mercredi à Los Angeles et vendredi à Anaheim.

–

Revigorés par un fructueux séjour dans l’Ouest canadien, les Sénateurs d’Ottawa auront en plus droit à un solide coup de pouce avec le retour au jeu du défenseur étoile Erik Karlsson.

Le capitaine des Sénateurs reprendra sa place au sein d’une formation en ascension, ce soir, à l’occasion de la visite des Canucks de Vancouver.

–

BASEBALL

Todd Frazier et Aaron Judge ont frappé des circuits de trois points et les Yankees de New York ont remporté le troisième match de la Série de championnat de la Ligue américaine 8-1 contre les Astros de Houston.

Les Astros mènent la série 2-1 et le 4e match a lieu ce soir.

–

Dans la Ligue nationale, le troisième match sera présenté ce soir à Chicago. Yu Darvish sera le partant pour les Dodgers tandis que Kyle Hendricks lui donnera la réplique du côté des Cubs. Los Angeles mène la série 2-0.

–

GOLF

Tiger Woods a recommencé à s’élancer avec un bois-1 et ses médecins lui ont permis de reprendre l’entraînement sans restrictions, a fait savoir son agent.

Il reste à déterminer à quel moment Woods pourra participer à un tournoi de golf.

–

–

BASKETBALL

Le statut de LeBron James en vue du match d’ouverture de la saison, ce soir, contre les Celtics de Boston reste incertain.

James est incommodé par une entorse à la cheville gauche depuis plus de deux semaines et on ignore toujours s’il sera de la partie lorsque les Cavaliers affronteront les Celtics et Kyrie Irving, qui a demandé aux Cavaliers de l’échanger cet été.

–

–

