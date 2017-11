NEW YORK — Jimmy Vesey a inscrit deux buts en 29 secondes, Henrik Lundqvist a stoppé 31 tirs et les Rangers de New York ont vaincu les Bruins de Boston 4-2, mercredi soir, pour enregistrer une cinquième victoire consécutive.

Pavel Buchnevich et Rick Nash, dans un filet désert, ont ajouté un but pour les Rangers, qui montrent maintenant un dossier de 8-7-2 malgré qu’ils aient perdu sept de leurs huit premiers matchs de la saison.

David Pastrnak et Patrice Bergeron ont fait bouger les cordages pour les Bruins. Tuukka Rask a effectué 29 arrêts dans la défaite.

Les Rangers ont pris d’assaut la zone des Bruins, dominant 16-7 les tirs lors du premier vingt et touchant la cible à trois occasions.

Buchnevich a ouvert la marque à 9:53 de la première période grâce à son septième but de la saison, mais Pastrnak n’a attendu que 21 secondes avant de ramener les deux formations à la case départ.

Vesey, qui a joué quatre ans à l’Université de Harvard, a ensuite poussé une rondelle libre derrière Rask et 29 secondes plus tard, il est à nouveau parvenu à déjouer le gardien des Bruins. Il s’agissait des deux filets les plus rapides par un joueur des Rangers depuis ceux inscrits par Jaromir Jagr, en 26 secondes, le 14 novembre 2006.

Âgé de 24 ans, Vesey avait réussi six buts vainqueurs à son année recrue, la saison dernière. Il n’avait marqué que deux buts cette saison avant d’affronter l’équipe de sa ville natale.

Les Bruins étaient privés des services de l’attaquant Brad Marchand, qui a subi une blessure au haut du corps lors de sa dernière partie.

Les Rangers ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs depuis qu’ils ont commencé la saison avec une fiche de 1-5-2. Pendant leur séquence victorieuse, ils ont défait les Golden Knights de Vegas, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride et les Blue Jackets de Columbus.

Les Rangers ont obtenu 256 victoires contre les Bruins, le plus haut total contre un adversaire lors de leurs 91 saisons d’existence. Ils ont également triomphé six fois de suite contre les Bruins, une séquence qui s’est amorcée en janvier 2016.