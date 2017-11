MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell:

Des chances des deux côtés

Autant le Canadien que les Sabres n’ont pas perdu de temps avant de générer des occasions de marquer. Alex Galchenyuk a pu s’échapper après 1:41 de jeu, quand il a profité de la chute de son ancien coéquipier Nathan Beaulieu à la ligne bleue des Sabres. Le gardien Chad Johnson a toutefois réussi l’arrêt avec son bouclier. Un peu moins de trois minutes plus tard, Evander Kane a profité de beaucoup d’espace sur le flanc gauche pour défier Charlie Lindgren. Le gardien du Tricolore a réussi l’arrêt avec sa jambière gauche, puis autant Sam Reinhart que Jack Eichel ont fendu l’air sur le retour.

Un rare combat

Les spectateurs réunis au Centre Bell ont eu droit à une rareté de nos jours, alors que le défenseur du Canadien Jordie Benn a jeté les gants devant Josh Gorges avec 3:27 à faire au premier vingt. Gorges venait tout juste d’appliquer une solide mise en échec à son ancien colocataire Brendan Gallagher près de la ligne bleue du Canadien. Benn et Gorges ont atteint la cible à plusieurs reprises lors d’un long combat qui n’a pas fait de vainqueur.

Le premier but aux Sabres

Les Sabres ont finalement ouvert la marque avec 5,7 secondes à faire à la première période, pendant une punition à Artturi Lehkonen. Kyle Okposo a envoyé la rondelle au but et une mêlée a éclaté à la droite du gardien Charlie Lindgren, incapable de maîtriser le disque. La rondelle s’est finalement retrouvée derrière le filet du Canadien et Ryan O’Reilly en a profité pour la récupérer et l’envoyer dans l’objectif, pendant que Lindgren regardait du mauvais côté.

Période somnifère

Un jeune garçon endormi sur son bras a été montré à l’écran géant du Centre Bell avec moins d’une minute à faire à la deuxième période, ce qui résume bien l’engagement. Il y a eu peu d’occasions de chaque côté et de nombreux arrêts de jeu tuant le rythme du match. Le gardien des Sabres Chad Johnson a dû être alerte deux fois sur des jeux semblables sur des passes transversales. Byron Froese a d’abord tenté de rejoindre son coéquipier, mais la rondelle a dévié sur le patin du défenseur Josh Gorges avant d’être stoppée par Johnson. Un peu plus tard, Artturi Lehkonen a tenté la même chose en visant Jonathan Drouin. Cette fois, la rondelle a semblé dévier sur le défenseur Jake McCabe et Johnson a encore été alerte.

Le capitaine met fin au débat

Le Canadien a rapidement créé l’égalité en troisième période. Après seulement 61 secondes de jeu, en avantage numérique, Andrew Shaw a fait dévier un lancer de la pointe de Jonathan Drouin. Les deux équipes ont toutefois été très prudentes pour conclure le temps régulier avant d’ouvrir le jeu en prolongation. Les Sabres ont cogné à la porte, mais le gardien du tricolore Charlie Lindgren, étendu de tout son long dans son demi-cercle, est parvenu à garder le fort contre Jack Eichel. À l’autre bout de la patinoire, Phillip Danault a effectué une belle passe en direction de Max Pacioretty et le capitaine n’a pas raté telle occasion, servant une tasse de café à Chad Johnson pour clore le débat.