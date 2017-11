SAN JOSE, Calif. — Jake DeBrusk a amassé un but et une aide, Anton Khudobin a repoussé 36 lancers et les Bruins de Boston ont défait les Sharks de San Jose 3-1, samedi.

Peter Cehlarik et Danton Heinen ont aussi touché la cible pour les Bruins, qui ont conclu leur tournée californienne avec un dossier de 2-1-0.

Timo Meier a été l’unique buteur des Sharks, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée. Aaron Dell a effectué 17 arrêts.

Meier a été le premier à faire bouger les cordages après 4:50 de jeu, mais Cehlarik a répliqué 87 secondes plus tard.

DeBrusk a ensuite donné les devants aux Bruins à 10:46 du premier vingt, quand il a récupéré un long dégagement de Charlie McAvoy avant de surprendre Dell d’un angle difficile.

Heinen a porté le coup de grâce avec 5:51 à faire en troisième période.