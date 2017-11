SEATTLE — Matt Ryan a lancé deux passes de touché, Adrian Clayborn a retourné un échappé sur 10 verges pour un touché et les Falcons d’Atlanta ont tenu le coup pour vaincre les Seahawks de Seattle 34-31, lundi soir.

Les Falcons (6-4) sont restés dans la course pour une place en séries dans l’Association Nationale grâce à leur deuxième victoire consécutive contre les Seahawks (6-4).

Ryan a lancé une passe de touché à Mohamed Sanu et à Levine Toilolo tandis que Tevin Coleman a ajouté un majeur sur une course d’une verge. C’est toutefois le touché de Clayborn qui a aidé les Falcons à se distancer et à prendre les devants 21-7 au deuxième quart. Il s’est emparé du ballon après un plaqué de Takk McKinley et Courtney Upshaw aux dépens de Russell Wilson.

Les Seahawks ont tenté une remontée en inscrivant 11 points. Wilson a rejoint Doug Wilson sur 29 verges pour un touché alors qu’il ne restait que trois minutes à jouer. Les hommes de Pete Carroll étaient en position de tenter un placement de 52 verges dans les dernières secondes, mais le botteur Blair Walsh a manqué de distance pour forcer une prolongation.

Wilson a pratiquement fourni toutes les verges offensives de sa formation, lançant deux passes de touché et pour 258 verges en plus d’amasser 86 verges au sol et un majeur.

Ce fut toutefois une soirée difficile pour les Seahawks, qui ont subi d’autres blessures et qui ont souffert de quelques décisions douteuses de Carroll. Il a demandé une feinte sur un botté de précision de 35 verges et il a contesté une décision des arbitres au quatrième quart. Les deux décisions n’ont pas porté leurs fruits.

Ryan a complété 19 de ses 27 passes pour des gains aériens de 195 verges. Il n’a également pas été mis sous pression. Il a été victime d’un sac et les Falcons ont réussi neuf de leurs 14 tentatives en troisième essai.