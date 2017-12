WINTERBERG, Allemagne — Les Canadiens Chris Spring et Neville Wright ont obtenu la médaille d’argent en bob à deux à la Coupe du monde de Winterberg, samedi.

Spring et Wright ont complété l’épreuve avec un chrono cumulatif d’une minute et 51,76 secondes, ex aequo avec les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis. Ces deux équipages ont concédé seulement 12 centièmes de seconde aux éventuels vainqueurs, les Suisses Clemens Bracher et Michael Kuonen.

Les duos canadiens formés de Justin Kripps et Alexander Kopacz ainsi que Nick Poloniato et Lascelles Brown se sont emparés des quatrième et cinquième rangs, respectivement.

Chez les dames, l’Allemande Stephanie Schneider a vaincu la championne du monde Elana Meyers Taylor et signé sa première victoire en carrière en Coupe du monde de bobsleigh.

Schneider, qui faisait équipe avec Lisa Marie Buckwitz, a devancé le duo américain formé de Meyers Taylor et Lauren Gibbs par 26 centièmes de seconde. Les championnes européennes, les Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek, ont complété le podium à 0,26 seconde derrière.

La Canadienne Kaillie Humphries, qui mène au classement général, a abouti au pied du podium.

Les Jamaïcaines Jazmine Fenlator-Victorian et Carrie Russell, qui représentaient leur pays pour la première fois sur le circuit de la Coupe du monde, ont terminé septièmes.

À la mi-saison, Humphries domine le classement avec 852 points, devant Meyers Taylor (820) et Greubel Poser (803).