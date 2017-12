MONTAFON, Autriche — Le Canada a décroché la médaille d’argent dimanche lors de l’épreuve de snowboardcross par équipes à la Coupe du monde de surf des neiges de Montafon.

Malgré les conditions météorologiques difficiles, Meryeta O’Dine, de Prince George, en C.-B., et Zoe Bergermann, d’Erin, en Ontario, ont franchi le fil d’arrivée de la super-finale tout juste derrière les Françaises Chloé Trespeuch et Nelly Moenne Loccoz. Les Russes Kristina Paul et Mariya Vasiltsova ont complété le podium.

Du côté masculin, Kevin Hill, de Vernon, en C.-B., et Baptiste Brochu, de Saguenay, ont abouti au neuvième rang.

L’équipe de snowboardcross canadienne participera maintenant à la Coupe du monde de surf des neiges de Cervina, en Italie, les 21 et 22 décembre, avant de rentrer au pays pour le temps des Fêtes.