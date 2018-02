En obtenant leur place pour Pyeongchang, Julianne Séguin et Charlie Bilodeau sont devenus le premier couple de patineurs artistiques entièrement québécois à se qualifier pour des Jeux olympiques depuis Anabelle Langlois et Patrice Archetto, en 2002. Les deux jeunes athlètes ont suivi leur plan de match pour en arriver là et garderont la même recette pour cette première expérience olympique.

Julianne, 21 ans, et Charlie, 24 ans, ont encore du mal à prendre vraiment conscience qu’ils participeront dans quelques jours à la plus grande compétition sportive du monde. En effet, avant les Championnats canadiens de patinage artistique qui ont eu lieu du 8 au 14 janvier à Vancouver, les deux patineurs, qui s’entraînent sur la Rive-Sud près de Montréal, ne connaissaient pas encore son sort.

«Il y avait quatre couples qui souhaitaient se qualifier pour les Jeux, mais il n’y avait que trois places, explique Charlie au bout du fil en compagnie de sa comparse. On savait que Megan [Duhamel] et Eric [Radford] allaient terminer en première place, mais c’était difficile de savoir qui allait terminer en deuxième et troisième places, puisque les quatre meilleurs couples du Canada ne s’étaient pas affrontés en compétition depuis plus de deux ans.»

«Il y aura 17 athlètes en patinage artistique aux Jeux olympiques, dont 6 à n’y être jamais allés. On va être bien entourés avec des athlètes d’expérience et inspirants.» –Julianne Séguin

À la suite de leurs performances, Julianne et Charlie ont finalement conquis la deuxième place, devant Kristen Moore-Towers et Michael Mariano. «Dans notre situation, se qualifier dans l’équipe a été la période stressante. Maintenant, on sent qu’on a 100 lb de moins sur les épaules, avoue Julianne. On ne s’est pas fixé d’objectifs de classement pour Pyeongchang, car il y a plusieurs choses sur lesquelles on n’a pas de contrôle, notamment ce que feront les autres patineurs. Ce qu’on souhaite accomplir, c’est arriver à créer un moment sur la glace et le partager avec le public.»

Julianne a commencé à patiner à l’âge de six ans. Charlie, lui, a fait ses débuts sur la glace à trois ans. À 11 ans, le jeune garçon originaire de Trois-Pistoles s’est mis à la planche à neige pour son côté acrobatique, mais il est revenu au patin à l’âge de 13 ans. Il a alors opté pour le patinage en couple. Il a rencontré Julianne quand il a commencé à s’entraîner à Longueuil, où la jeune fille évoluait en solo. Charlie patinait alors avec une autre partenaire et c’est l’entraîneuse Josée Picard qui a vu le potentiel des deux patineurs et qui les a invités à patiner en couple. Elle a vu juste, car le couple québécois a remporté tous les grands prix à sa dernière saison junior avant de décrocher l’argent aux Championnats du monde juniors en 2016.

«Nos premières années ensemble ont été faites de hauts et de bas, mais on a continuer à travailler pour arriver où on est aujourd’hui. Plusieurs patineurs forment des couples, mais pas nous, confie Charlie. Mais c’est certain que notre relation est particulière. Quand tu patines en couple, il se crée une relation fusionnelle avec ton ou ta partenaire, et c’est cette grande complicité qui te permet de faire vivre des émotions au public.»

Julianne et Charlie

Métro a demandé à Julianne de nous décrire son partenaire et vice-versa.

Julianne: «Charlie est un gars ouvert, près de ses émotions. C’est un gars qui aime avoir du plaisir. On ne s’ennuie jamais avec lui. Il a aussi un beau côté protecteur.»

Charlie: «Julianne est petite boule d’énergie. Elle est toujours souriante. C’est un bon public. On rigole beaucoup ensemble. C’est léger de travailler avec elle.»