BROSSARD, Qc — À quatre heures de l’échéance pour effectuer des transactions dans la Ligue nationale de hockey, tous les joueurs du Canadien de Montréal ont participé à la séance d’entraînement de l’équipe, lundi, à Brossard.

Le capitaine Max Pacioretty, dont le nom continue d’être associé à des rumeurs d’échange, a patiné en compagnie de Jonathan Drouin et d’Artturi Lehkonen.

Alex Galchenyuk a retrouvé Phillip Danault au centre et Charles Hudon à l’aile droite, tandis que Paul Byron et Brendan Gallagher entouraient Jacob de la Rose au centre d’une troisième unité.

Andrew Shaw était également de la partie, mais son statut est incertain en vue de l’affrontement contre les Flyers de Philadelphie en soirée.

Shaw est au rancart depuis le 13 janvier en raison d’une blessure au bas du corps.

Ales Hemsky, qui combat des symptômes liés à une commotion cérébrale depuis la fin du mois d’octobre, a patiné en solitaire avant ses coéquipiers.

Les tandems défensifs étaient formés de Victor Mete et Jeff Petry, Karl Alzner et Noah Juulsen ainsi que Joe Morrow et Jordie Benn. David Schlemko était le septième défenseur en uniforme.

Le Canadien n’a rien confirmé mais il n’est pas impossible que Charlie Lindgren soit appelé à protéger les filets de l’équipe contre les Flyers.

Claude Julien doit rencontrer les journalistes après l’entraînement.