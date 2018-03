NEW YORK — Le centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, l’ailier droit des Jets de Winnipeg Patrik Laine, ainsi que le centre des Panthers de la Floride Aleksander Barkov ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

MacKinnon a été le meilleur producteur de la ligue au cours de la dernière semaine avec 11 points, dont cinq buts, en quatre rencontres au cours desquelles l’Avalanche a conservé une fiche de 3-0-1 pour se rapprocher à un point de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Ouest.

Laine a marqué quatre buts et s’est fait complice de trois autres en trois rencontres des Jets, qui ont signé deux victoires.

Barkov a quant à lui terminé ex aequo au sommet de la LNH avec cinq buts et il a ajouté une mention d’assistance en quatre matchs pour aider les Panthers à porter leur série de victoires à six. L’équipe s’est aussi rapprochée à un point de la dernière place donnant accès aux matchs éliminatoires dans l’Est.