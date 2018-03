NEW YORK — Yoenis Cespedes et Travis d’Arnaud ont frappé un circuit, Todd Frazier a produit trois points et les Mets de New York ont battu les Cardinals de St. Louis 6-2, samedi.

Jacob DeGrom a été efficace au monticule pendant six manches et les Mets ont amorcé la saison avec une fiche de 2-0 pour une première fois depuis 2013.

Asdrubal Cabrera a claqué un double en première manche aux dépens de Michael Wacha. Cespedes a soutiré un but sur balles et Jay Bruce a frappé un roulant qui a mené à un retrait. Frazier a ensuite cogné un double au champ gauche pour produire deux points.

D’Arnaud a réussi une claque de quatre buts en quatrième manche et dès la manche suivante, Cespedes l’a imité pour procurer une avance de 4-1 aux Mets.

DeGrom (1-0) a retiré sur des prises cinq des neuf frappeurs des Cardinals auxquels il a fait face. Le lanceur des Mets a conclu la rencontre en allouant un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Jeurys Familia a retiré les quatre derniers frappeurs pour enregistrer un premier sauvetage.

Matt Carpenter a cogné une longue balle pour les Cardinals, en huitième manche. Wacha (0-1) a donné quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers. Il a aussi atteint un adversaire.