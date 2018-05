BATHURST, N.-B. — Les amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick auront l’occasion mardi soir de réserver un accueil triomphal au Titan d’Acadie-Bathurst.

Dimanche soir, l’équipe a remporté la Coupe Memorial en signant un gain de 3 à 0 contre les Pats de Regina qui jouaient pourtant devant leurs partisans.

La Coupe Memorial est le symbole de suprématie depuis 100 ans au hockey junior majeur canadien.

La Ville de Bathurst honorera d’abord les joueurs et le personnel du Titan avec un défilé dont le point de départ sera de la Promenade Waterfront à 18h00 et qui procédera sur la rue Main et l’avenue King pour se rendre au parc Coronation, où la cérémonie de célébration aura lieu vers 19h00.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, affirme que cette conquête du championnat est un moment historique pour la concession du Titan, pour la Ville de Bathurst et pour le nord du Nouveau-Brunswick.

Avec une population d’un peu moins que 12 000 habitants, Bathurst est le plus petit marché à gagner la Coupe Memorial depuis la ville manitobaine de Flin Flon en 1957.

La concession de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est arrivée à Bathurst en 1998 et a participé à la finale de la Coupe Memorial en 1999 à Ottawa, sans toutefois remporter le fameux trophée.