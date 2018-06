GALLOWAY, N.J. — Sei Young Kim a réussi sept oiselets à ses 10 derniers trous pour rejoindre Celine Herbin en tête du classement, samedi, à la Classique ShopRite du circuit de la LPGA.

Kim affichait un pointage cumulatif de moins-10 avec trois trous à faire lorsque la deuxième ronde a été interrompue en raison de la noirceur.

Herbin a remis une carte de 66 (moins-5) pour une deuxième journée consécutive.

Herbin a réussi un oiselet au 18e trou après avoir été contrainte d’atteindre près de trois heures en raison des orages. La Française a quitté son poste d’ingénieure en biochimie à 27 ans afin de devenir une golfeuse professionnelle.

Kim, six fois récipiendaire d’un titre sur le circuit de la LPGA, faisait partie du lot de 36 joueuses qui n’ont pas été en mesure de compléter la deuxième ronde.

Mariah Stackhouse (65), Annie Park (65), Ashleigh Buhai (66) et Su Oh (avec deux trous à disputer) se trouvaient à deux coups de la tête. Stackhouse tente de devenir la première femme noire à remporter un tournoi sur le circuit professionnel féminin.

La Canadienne Brooke Henderson a conclu sa deuxième journée de travail au 24e rang provisoire en vertu d’une ronde de 67. Les autres représentantes de l’unifolié Britanny Marchand (70) et Anne-Catherine Tanguay (70) pointent respectivement au 34e et au 60e rang provisoire. Après avoir inscrit un score de 74, la Québécoise Maude-Aimée Leblanc n’a pas été en mesure d’éviter le couperet et ne pourra pas participer pas à la ronde finale.