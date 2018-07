NEW YORK — Les Rangers de New York ont prolongé d’une saison l’entente du dur à cuire Cody McLeod, a confirmé le directeur général Jeff Gorton jeudi.

McLeod, qui est âgé de 34 ans, a été réclamé au ballottage par les Rangers vers la fin du mois de janvier, et il a disputé 25 parties. L’attaquant avait commencé la saison avec les Predators de Nashville, où il avait marqué un but et récolté trois mentions d’aide, en plus d’avoir purgé 111 minutes de pénalité, en 48 rencontres.

Il a pris le deuxième rang de la LNH la saison dernière avec 13 pénalités majeures. Il s’est aussi classé sixième au chapitre des minutes de pénalité.

McLeod a inscrit 71 buts et amassé 55 mentions d’aide en 738 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec l’Avalanche du Colorado, les Predators et les Rangers.