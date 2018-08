ST. PETERSBURGH, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont signé un deuxième jeu blanc de suite, lundi, infligeant une défaite de 1 à 0 aux Royals de Kansas City.

Donnant suite à un gain de 2-0 au Fenway Park, les Rays ont marqué grâce à un simple à l’avant-champ de Willy Adames, en deuxième.

Joey Wendle a atteint les buts avec un optionnel, puis Kevin Kiermaier l’a envoyé au troisième coussin avec un simple. Adames a ensuite cogné un roulant au troisième but Rosell Herrera, dont le relais a été jugé un peu en retard, au premier but. Les arbitres ont revu la séquence et ont renversé l’appel initial.

Kiermaier a obtenu trois des huit coups sûrs des Rays.

Ryan Yarbrough (12-5) a excellé en cinq manches et un tiers, limitant les Royals à un simple, un double et un but sur balles. Il a retiré six frappeurs au bâton.

Jose Alvarado a permis un but sur balles avant de mériter un cinquième sauvetage.

Les Rays entamaient un séjour de sept matches à la maison, où ils ont un rendement de 35-24.

En cinq manches, Jorge Lopez (0-3) a donné un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.