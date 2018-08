NEW YORK — L’ex-champion Novak Djokovic effectuera son retour aux Internationaux des États-Unis, tout comme les têtes de série no 2 Roger Federer et Caroline Wozniacki lors de deuxième jour du tournoi, qui promet d’être disputé sous une chaleur accablante.

Djokovic, tête de série no 6, fera face à Marton Ducsovics à son premier match à Flushing Meadows depuis sa défaite face à Stanislas Wawrinka, en finale de 2016. Le Serbe a raté la dernière édition du tournoi en raison d’une blessure au coude, mais il est l’un des favoris après avoir enlevé Wimbledon en juillet et avoir battu Federer en finale à Cincinnati, au début du mois.

Il pourrait d’ailleurs retrouver le Suisse en quarts de finale, puisque les deux tennismen sont dans la même portion de tableau. Le quintuple champion affrontera quant à lui le Japonais Yoshihito Nishioka en soirée.

Wozniacki est déjà la joueuse la mieux classée du tableau féminin à la suite de l’élimination surprise dès le premier tour de la favorite Simona Halep, lundi.

Une veille de chaleur accablante a été émise pour New York jusqu’à tard mercredi. La température ressentie devrait être de près de 40 degrés Celsius.