REGINA — William Powell a inscrit deux touchés en plus de réussir un converti par la course, Trevor Harris a lancé deux passes de touché et le Rouge et Noir d’Ottawa a eu le dessus 30-25 sur les Roughriders de la Saskatchewan, samedi soir.

Grâce à cette victoire, la formation ontarienne est demeurée à la tête de l’Association de l’est, devant les Tiger-Cats d’Hamilton.

Les receveurs Diontae Spencer et R.J. Harris ont également inscrit des touchés pour le Rouge et Noir. Le botteur Lewis Ward a été 1-en-1 pour la formation ontarienne et il a réussi un placement de 41 verges au début du quatrième quart.

Harris a réussi 27 de ses 34 passes pour récolter des gains de 334 verges.

Powell a d’abord couru sur une distance de 19 verges au premier quart pour inscrire son premier

Marcus Thigpen a donné les devants rapidement aux Roughriders en retournant le botté d’envoi sur une distance de 75 verges. Son coéquipier Kyran Moore l’a imité en retournant un botté de dégagement sur 76 verges au début du troisième quart.

Le receveur Naaman Roosevelt a inscrit l’autre majeur des locaux.

Zach Collaros a connu une soirée de misère, ne complétant que 10 de ses 27 passes pour des gains aériens de 162 verges.

Brett Lauther quant à quant à lui réussi un placement de 21 verges, mais a raté une transformation importante suite au touché de Moore.

En retard dès les premiers instants de la rencontre, le Rouge et Noir a rapidement réduit l’écart 7-6 grâce au touché de Powell. Ils ont pris les commandes du deuxième quart afin de se forger une avance de 10 points (20-10) à la mi-temps.

Malgré un regain de vie des Roughriders au troisième quart, les visiteurs ont trouvé le moyen de s’en sortir aisément en inscrivant un majeur et un botté de placement au quatrième quart.