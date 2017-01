L’évènement «Aventure tropicale» au Biodôme tire à sa fin. Les tout-petits et leur famille ont jusqu’au 5 février pour aller découvrir les multiples activités, dont un spectacle de théâtre de marionnettes mettant en vedette des animaux de la forêt tropicale.

Les jeunes (et moins jeunes!) pourront s’amuser, se déguiser et suivre les tribulations du petit capybara qui rêve de devenir le roi de la forêt. Après le théâtre de marionnettes, les jeunes partiront à l’aventure dans les nombreux écosystèmes pour y découvrir animaux, oiseaux et poissons exotiques.

L’auteure, conceptrice et scénariste Valérie Galarneau s’est inspirée des animaux de la forêt tropicale du Biodôme afin de créer cette pièce de théâtre. L’équipe de marionnettistes donne vie à des personnages rigolos qui tireront des éclats de rire aux petits comme aux grands.

