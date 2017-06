Au cours de l’été, des trains Azur commenceront à circuler sur la ligne verte du réseau de métro de Montréal.

La Société de transport de Montréal (STM) a en fait l’annonce vendredi. Elle a précisé qu’avant la mise en service des nouveaux trains sur la ligne verte, elle devra au préalable réaliser des essais de qualifications de la dernière version logicielle du système de contrôle du train. Ces tests s’étendront sur deux mois.

Les trains Azur roulent dans le réseau du métro depuis le 7 février 2016. Ils ont mis en service sur la ligne orange dans un premier temps en raison de son achalandage important.

20 À ce jour, 20 trains Azur circulent dans le réseau du métro. D’ici la fin de 2018, 32 autres trains s’ajouteront.

Plus tôt cette année, les nouveaux trains ont tous été retirés du service à la suite d’un incident survenu le 14 janvier à la station du Collège. Après plusieurs tests, la STM a modifié une pièce du système d’électrification des trains – les embouts des frotteurs – et les a tous remis en service plus d’un mois plus tard. Depuis, aucun autre incident n’est survenu.

C’est le consortium Alstom-Bombardier qui est responsable de construire les voitures Azur. Il a remporté en 2010 le contrat de 1,2G$ après cinq ans de discussions et de batailles juridiques d’entreprises intéressées par le mandat.