C’est dans le Sud-Ouest et dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) que les bibliothèques municipales sont le plus populaires, révèlent les données de la Ville de Montréal.

En moyenne, à Montréal, chaque résidant a visité une bibliothèque municipale 4,93 fois l’année dernière, mais dans les arrondissements du Sud-Ouest et de CDN-NDG ce nombre est beaucoup plus élevé, soit respectivement de 8,71 et de 7,96 visites par habitant.

«Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la disparité dans la fréquentation d’un secteur à l’autre. Premièrement, il y a encore des endroits sur le territoire qui sont mal desservis», constate le chef de division de la planification et du développement du réseau des bibliothèques, Luc Jodoin.

«L’arrondissement de Côte-des-Neiges a quatre bibliothèques, alors que dans Rosemont–La Petite-Patrie, il y en a trois, dont aucune dans l’est», illustre-t-il. Cet écart se traduit par 2 000 heures de moins d’ouverture par an et explique en partie le fait que dans Rosemont–La Petite-Patrie – un arrondissement presque aussi populeux que CDN-NDG –, il y a eu en 2017 pratiquement la moitié moins de visites (719 000) dans les bibliothèques que dans dans celles de CDN-NDG (1 325 000). Dans ces deux arrondissements, le pourcentage de membres est le même, soit 23% de la population.

«Ce qui explique le boom de visites dans les dernières années dans l’arrondissement Côte-des-Neiges, c’est l’ouverture de la bibliothèque Benny, explique M. Jodoin. C’est le type de bibliothèque qu’on est en train de développer. On veut que ce ne soit pas juste un comptoir de prêt, mais un lieu où les gens viennent participer à des activités.»

Cette bibliothèque réinaugurée en 2015 comprend notamment un Fab Lab, soit un espace de fabrication d’objets avec des imprimantes 3D.

1 À Montréal, il y a une bibliothèque par 37 000 habitants. Mais à Saint-Léonard, il n’y en a qu’une seule pour 78 000 citoyens, ce qui en fait l’arrondissement le moins bien desservi en la matière.

Il n’y a pas de lien direct entre le revenu moyen d’un arrondissement et les statistiques de fréquentation des bibliothèques. Toutefois, en scrutant les données, il est possible de constater que dans plusieurs arrondissements où les revenus des ménages sont modestes, les bibliothèques sont très fréquentées, notamment CDN-NDG, le Sud-Ouest, mais aussi Montréal-Nord (6,63 visites par résidant).

Selon Luc Jodoin, les «facteurs socio-économiques» jouent un rôle important dans la fréquentation des bibliothèques, qui offrent des activités gratuites.

D’ailleurs, les statistiques d’emprunts ne sont pas nécessairement en lien avec les fréquentations. «Le total des prêts des arrondissements de Rosemont et de Côte-des-Neiges est à peu près égal, mais Côte-des-Neiges, c’est plus multiculturel. Donc il peut y avoir une barrière de langue pour les emprunts», souligne Luc Jodoin.

Ainsi, en moyenne, chaque résidant de Rosemont–La Petite-Patrie a emprunté 7,7 documents en 2017, alors que dans CDN-NDG, c’est 6,59 documents par résidant. Les habitants de Saint-Laurent sont les champions de l’emprunt, avec 8,15 documents par habitant.