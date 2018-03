La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur se rencontrent lundi après-midi pour discuter du bruit causé par divers événements au parc Jean-Drapeau.

C’est la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, qui a instigué cette réunion, a indiqué Mme Plante. «C’est une bonne idée. Il y a une nouvelle administration et c’est la même chose de l’autre côté du fleuve», a déclaré la mairesse avant la rencontre.

Elle a dit être prête à entendre les préoccupations de M. Brodeur. Ce dernier a fait arrêter les procédures judiciaires, entamées sous l’administration précédente, qui opposaient sa municipalité à la Ville de Montréal concernant le bruit au parc Jean-Drapeau. Des frais juridiques de près d’un 1M$ ont été dépensés.

Le litige a vraiment pris de l’ampleur en 2014, quand l’arrondissement de Ville-Marie a décidé de retirer la limite de décibels permis pour les spectacles dans son règlement. Valérie Plante, alors dans l’opposition, siégeait au conseil d’arrondissement et avait appuyé la motion.

Avant la rencontre de lundi, elle n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité de rétablir la limite de bruit à 60 décibels. «Il faut souligner l’ouverture, aujourd’hui, et c’est très positif. Il va y avoir une première rencontre de travail et il y en aura peut-être d’autres, on verra», a-t-elle dit.

Rappelons qu’un amphithéâtre doit être bâti au parc Jean-Drapeau. Il s’agit d’un des legs du 375e anniversaire de Montréal. Dans les plans, la scène est orientée vers la rive sud du fleuve, ce qui projetterait donc la musique en direction de Saint-Lambert.