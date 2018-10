La Ville de Laval a annoncé mardi avoir récupéré et encaissé la coquette somme de 721 920 $ provenant de la caisse occulte de l’ancienne formation politique de Gilles Vaillancourt, qui a été reconnu coupable de fraude devant les tribunaux en décembre 2016.

C’est l’avocat Pierre Lambert qui détenait cette importante somme d’argent jusqu’ici. Le principal intéressé avait admis devant la commission Charbonneau, en juin 2013, qu’il avait reçu près de 2M $ en argent comptant provenant de la caisse occulte du PRO des Lavallois, dont il a aussi reconnu – sous serment – avoir assuré la gestion entre 2006 et 2012.

L’avocat avait à l’époque remis les 721 920 $ qu’il avait en sa possession aux enquêteurs de la Commission.

C’est la levée d’une ordonnance de non-publication qui a permis à la Ville de Laval de communiquer cette information au public, mardi. L’administration du maire Marc Demers a encaissé cette somme d’argent le 15 juillet 2016, il y a un peu plus de deux ans maintenant.

«Par souci de transparence, je trouvais important d’informer les Lavallois que nous avions récupéré cette somme importante», a dit le maire par voie de communiqué.

«Celle-ci a d’ailleurs contribué à la mise en place du programme de subventions intitulé Fonds Place-du-Souvenir, qui se veut un levier d’intervention auprès des jeunes enfants et adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés», a-t-il ajouté.

Rappelons que Pierre Lambert a été accusé en compagnie de Gilles Vaillancourt et de 35 autres individus – surtout des entrepreneurs et des fonctionnaires – en 2013, dans la foulée d’une controverse d’octroi de contrats municipaux considérés illégitimes et illégaux. C’est une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) qui avait fait la lumière sur ces pratiques frauduleuses.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait toutefois mis un terme à la poursuite contre Pierre Lambert, les délais étant considérés comme trop longs devant les tribunaux. En 2016, Me Lambert a finalement été radié de l’Ordre de sa profession pour au moins deux ans.