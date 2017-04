Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) La carte des crimes à Montréal au coin de rue près

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rend publiques certaines données sur la criminalité par l’intermédiaire du portail de données ouvertes de la Ville de Montréal. Zoom sur trois types de crimes.

2) 166 ans d’expos universelles

Il y a 50 ans aujourd’hui, Montréal inaugurait Expo 67. L’événement qui a marqué le Québec a également apporté sa touche dans l’évolution des expositions universelles. Métro revient sur plus de 150 ans d’expositions universelles et jette un regard sur ce qu’elles sont devenues.

3) Les États-Unis ne se retireront pas de l’ALÉNA, assure Donald Trump

Le président Donald Trump a déclaré aux dirigeants du Mexique et du Canada qu’il ne sortira pas de l’Accord de libre-échange nord-américain. La Maison-Blanche en a fait l’annonce surprise, mercredi.

4) Under the Sun: Une vie à l’ombre en Corée du Nord

Under the Sun est un «documentaire lancé et approuvé par le régime nord-coréen», et tout le contraire de ce que cette phrase pourrait laisser craindre. Il est présenté jeudi soir, en première québécoise, dans le cadre de la série mensuelle RIDM+.

5) Des humains en Amérique il y a 130 000 ans, indiqueraient des fossiles

Un nouvelle étude affirme que les premiers Américains sont arrivés beaucoup plus tôt que ce que croyaient les scientifiques. Les premiers habitants du continent seraient arrivés il y a plus de 100 000 ans et pourraient avoir été des hommes de Néandertal.