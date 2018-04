/La PressQUÉBEC — Les concessions faites par Ottawa à l’issue de la rencontre mercredi soir du groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière sont insatisfaisantes, clament le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ).

Mercredi, le gouvernement fédéral a accepté d’examiner la demande de remboursement de 146 millions $ du Québec pour la prise en charge des demandeurs d’asile en plus de prendre une série de mesures pour alléger le fardeau de la province.

Selon la vice-chef du PQ, Véronique Hivon, rien n’est toutefois réglé pour l’avenir. Sa formation politique revendique la suspension de l’entente sur les pays tiers sûrs, qui a pour effet actuellement d’empêcher les migrants de se présenter aux postes frontaliers.

Ottawa a accepté de mettre en place un processus de triage des demandeurs d’asile à la frontière pour savoir dans quelle province ils désirent aller et leur permettre de s’y rendre.

Ceux qui ne tiennent pas à rester à Montréal seront dirigés vers d’autres régions du Québec où il y a des pénuries de main-d’oeuvre selon leurs compétences.

L’octroi de leur permis de travail sera accéléré pour qu’ils puissent se trouver un emploi le plus rapidement possible et assumer leurs frais de subsistance.

De plus, 74 millions $ des 173 millions $ alloués dans le dernier budget fédéral pour gérer les arrivées irrégulières à la frontière serviront à accélérer le traitement des demandes d’asile par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Un bel exercice de diplomatie fédéraliste canadienne, selon Mme Hivon, qui dit rester «très vigilante» quant aux possibles résultats concrets de la démarche.

Par ailleurs, le PQ et la CAQ déplorent la création d’un autre groupe de travail pour étudier la demande de remboursement du Québec.

C’est un pas dans la bonne direction, a quant à lui soutenu le ministre québécois de l’Immigration, David Heurtel à son entrée au caucus libéral, jeudi.