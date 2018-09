DIEPPE, N.-B. — Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick a promis, samedi, de moderniser les lois sur l’alcool et de permettre la vente de bière, de vin et d’alcool dans les commerces au détail comme les dépanneurs s’il est réélu plus tard en septembre.

Dans un communiqué de presse, le chef libéral, Brian Gallant, a affirmé qu’offrir plus de choix et de flexibilité aux consommateurs créerait davantage d’opportunités pour la province.

Il a ajouté que les libéraux autoriseraient aussi plus de restaurants à adopter la formule «Apportez votre vin».

Selon M. Gallant, le parti travaillerait de concert avec les microbrasseries, les vignobles et les distilleries du Nouveau-Brunswick pour mettre à jour la législation sur l’alcool.

En août, l’association des dépanneurs de l’Atlantique (ACSA) avait interrogé près de 400 Néo-Brunswickois pour savoir ce qu’ils pensaient du projet d’étendre la vente de bière et de vin aux dépanneurs de la province et environ 75 pour cent des répondants s’étaient montrés favorables à cette proposition.

Les élections provinciales du Nouveau-Brunswick auront lieu le 24 septembre.