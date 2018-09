MONT-LAURIER, Qc — En plus de réformer le mode de scrutin, le Parti québécois (PQ) souhaite mettre à jour la Loi sur l’accès à l’information et changer la façon dont sont appliquées les sanctions de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a annoncé mardi ses engagements en matière de réforme démocratique à Mont-Laurier, dans les Laurentides, en compagnie du député sortant et candidat péquiste de la région, Sylvain Pagé.

En plus de la réforme attendue du mode de scrutin, le PQ souhaite former une commission «apolitique» pour actualiser la Loi sur l’accès à l’information dans tous les ordres de gouvernement.

Le PQ veut aussi modifier la façon dont sont appliquées les sanctions de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, pour éviter qu’un gouvernement ne les rejette pour l’un de ses membres. Selon ces nouvelles règles, il faudrait l’appui des deux tiers de l’Assemblée nationale pour que les sanctions contre un député ne s’appliquent pas.

Le parti veut ainsi éviter un autre épisode comme celui de l’ex-ministre Pierre Paradis. Les libéraux, qui étaient majoritaires à la chambre, ont récemment rejeté la sanction de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie contre M. Paradis.