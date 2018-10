QUÉBEC — La pression s’accentue sur le premier ministre François Legault pour qu’il représente le Québec au grand sommet annuel des Nations unies sur le climat en décembre, comme l’avaient fait ses prédécesseurs.

Après le Parti québécois et Québec solidaire, c’est au tour de l’opposition officielle libérale et de Greenpeace de réclamer la participation de M. Legault et de sa nouvelle ministre de l’Environnement, MarieChantal Chassé, à la COP24, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, du 3 au 14 décembre, à Katowice, en Pologne.

Les premiers ministres Philippe Couillard et Jean Charest avaient pris part activement à ces sommets annuels, au côté d’autres chefs de gouvernement et d’État, mais François Legault hésite encore à se rendre en Pologne. Il y a une dizaine de jours, il avait invoqué son «agenda très chargé» des prochaines semaines.

Or des décisions importantes qui concernent le Québec sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent être prises à la COP24, dans la foulée de l’Accord de Paris de 2015. C’est le Canada qui est signataire, mais ce sont les provinces qui mettent en oeuvre des moyens d’atteindre les cibles de réduction de GES.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne diffusée dimanche, le chef intérimaire du Parti libéral (PLQ), Pierre Arcand, a appelé le premier ministre à prendre la tête de toute une délégation québécoise composée autant d’élus que de représentants de la société civile et d’entreprises pour envoyer un signal fort à la COP24.

Selon M. Arcand, François Legault doit montrer à la face du monde que le Québec est sérieux sur l’enjeu des changements climatiques. C’est d’autant plus important, selon lui, que les États-Unis envoient actuellement un message contraire.

Pour sa part, le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, a déclaré que c’est un passage presque obligé pour un nouveau gouvernement et que le Québec a un rôle majeur à jouer à cette conférence.

Il a expliqué qu’une toute nouvelle économie est en émergence rapide et le Québec peut en profiter davantage qu’il ne le fait actuellement.

Contacté vendredi, le cabinet de la ministre de l’Environnement a indiqué que la décision de participer ou non n’avait pas encore été prise. Des discussions étaient cours la semaine dernière avec le ministère des Relations internationales, a dit le directeur de cabinet de Mme Chassé, Hugo Delaney.