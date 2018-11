QUÉBEC — Le chef intérimaire libéral, Pierre Arcand, s’est étonné, vendredi, du refus du gouvernement Legault de rembourser aux Québécois les sommes qu’ils ont versées en trop à Hydro-Québec au fil des ans.

Lorsqu’elle formait le deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, la Coalition avenir Québec (CAQ) a calculé que 1,4 milliard $ en trop-perçu avait été détourné, et que cet argent devait être retourné aux Québécois.

L’enjeu est devenu un véritable cheval de bataille pour la CAQ, qui revenait à la charge jour après jour en Chambre pour demander au ministre responsable de rembourser les Québécois.

Le chef caquiste, François Legault, avait ainsi qualifié les «trop-perçus» d’Hydro-Québec de taxe déguisée et sournoise, tandis que sa porte-parole en matière d’énergie, Chantal Soucy, concluait dans les pages de La Presse que «le temps est donc venu de rembourser les Québécois».

«Malheureusement, dans ce cas-ci nous ne pourrons corriger les injustices qui ont été faites sous les libéraux», a confirmé vendredi Nadia Talbot, une porte-parole du gouvernement, dans une déclaration écrite envoyée à La Presse canadienne.

«Ceci dit, le premier ministre s’est déjà engagé à remettre rapidement de l’argent dans le portefeuille des Québécois et à ne pas hausser les tarifs d’électricité plus haut que l’inflation», a-t-elle ajouté.

Il n’en fallait pas plus pour que le gouvernement Legault s’attire les railleries des partis d’opposition.

«Une autre journée, une autre promesse brisée. La @coalitionavenir était prête à vous promettre la lune pour prendre le pouvoir. Vous en avez une autre preuve concrète ce matin. C’est bien de critiquer, mais il faut aussi être capable de gouverner», a gazouillé M. Arcand.

Le député libéral de Laval-des-Rapides, Saul Polo, a renchéri: «Le gouvernement de la @coalitionavenir ferme la porte à redistribuer des trop-perçus de 1,4 milliard $ aux clients d’Hydro-Québec après en avoir réclamé le remboursement dans l’opposition. Une autre promesse brisée!»

Manque de préparation

Même son de cloche du côté du Parti québécois. Son porte-parole en matière d’énergie, Sylvain Gaudreault, accuse la CAQ de manquer de crédibilité.

«Ils ont fait quand même une grosse bataille avec ça quand ils étaient dans l’opposition. Et là, ils sont au pouvoir et c’est: « Ah, finalement, on ne pourra pas ». Moi, je comprends les citoyens qui sont frustrés», a-t-il dit en entrevue téléphonique.

«Ça en dit long sur leur manque de préparation. Mais semble que s’ils ont pris une position aussi forte avant les élections, c’est qu’ils devaient savoir un petit peu où ils s’enlignaient, (…) ce n’est pas très crédible», a-t-il ajouté.

L’élu péquiste a rappelé qu’une demande d’action collective a été déposée l’année dernière contre Hydro-Québec, au palais de justice de Montréal, pour exiger un remboursement des «trop-perçus» qui avaient permis au gouvernement libéral d’équilibrer plus rapidement ses finances.

La Coalition peuple allumé réclame un remboursement rétroactif et intégral des «trop-perçus» transformés en dividendes entre 2008 et 2013.

«J’aimerais que le ministre des Ressources naturelles (Jonatan Julien) puisse réaffirmer ce que son parti disait durant la période de l’opposition, que ce sont des trop-perçus qui sont inacceptables, que ce sont les Québécois qui ont payé ça, donc ce sont les consommateurs québécois qui doivent se voir rembourser», a poursuivi M. Gaudreault.

M. Julien a refusé toute demande d’entrevue vendredi, en raison de son agenda chargé.

Selon Hydro-Québec, la somme de 1,4 milliard $ représente l’écart entre le rendement autorisé par la Régie de l’énergie et le rendement réel.