NEW YORK — Deux wagons d’un train de passagers parti de Montréal pour se rendre à New York se sont séparés du convoi en début de soirée, mercredi, dans la région d’Albany, dans l’État de New York.

L’incident du train numéro 68 de la compagnie Amtrak, appelé Adirondack, n’a fait aucun blessé parmi les 287 passagers et membres d’équipage.

Amtrak n’a pas précisé la raison de cet incident inusité, signalant seulement qu’un problème mécanique s’était produit.

Selon le passager Chuck Reeves, qui se rendait chez ses parents à Long Island pour le long congé de l’Action de grâce aux États-Unis, lorsque l’incident s’est produit, il a ressenti une secousse, entendu un sifflement et senti une odeur de brûlure avant qu’une masse d’air froid n’envahisse le wagon dans lequel il prenait place.

Les passagers ont alors réalisé qu’il n’y avait plus de wagons derrière eux et que leur voiture ralentissait avant de s’immobiliser.

Peu après, un policier de l’État de New York est monté à bord pour vérifier si quelqu’un avait été blessé.

Un autre train est arrivé pour transporter les passagers jusqu’à leur destination finale.