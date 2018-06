Lorsque vous pensez Toyota Camry, vous pensez quoi? Avouez! Comme plusieurs, vous pensez beige, plate et bien d’autres commentaires négatifs.

Toyota, qui est le concepteur du véhicule le plus vendu en Amérique depuis les 15 dernières années, se devait d’innover et surtout, de ne pas manquer sa cible avec le redesign complet de la Toyota Camry 2018. Toyota a tout mis en œuvre pour offrir aux consommateurs rien de moins que la meilleure berline de tous les temps avec la nouvelle Camry 2018.

Le modèle que l’équipe de Question Auto (QA) a mis à l’essai est la Toyota Camry XSE au prix coûtant de 37 334$, incluant une motorisation 4 cylindres.

Un look dynamique qui ne passe pas inaperçu. Nous avons été surpris de constater que Toyota prenait cette tangente. Ses lignes dynamiques et expressives donnent à la Camry un style qui se démarque de celui de ses prédécesseurs. C’est réussi avec brio. Nous aimons les couleurs deux tons et la calandre qui nous rappelle celles de Lexus. Seul reproche que nous faisons à l’avant du véhicule: les capteurs apparents de chaque côté. Et, comme le centre de gravité a été abaissé, cela se remarque particulièrement au niveau du capot.

C’est de profil que nous pouvons vraiment admirer la coupe et le style dont Toyota a dotés sa nouvelle Camry. Les deux tons ajoutent à l’effet. Et que dire de l’arrière qui donne un look des plus sportifs (malgré son 4 cylindres) avec sa ligne d’échappement quadruple.

L’intérieur raffiné et réinventé du modèle à l’essai a beaucoup plu à l’équipe. Le vent de changement fait du bien! Si vous aimez les contrastes, les matériaux de qualité, les détails et les beaux cuirs, vous allez apprécier. De plus, vous allez adorer les instruments orientés vers le conducteur, une belle attention de la part de Toyota. Une seule fausse note: le système multimédia manque un peu de connectivité. Il vous sera donc impossible de vous brancher avec Apple Play ou Androïd Auto.

En conclusion, nous croyons que c’est la meilleure Camry ever! Cela représente bien la direction que Toyota prend avec sa gamme de véhicules.

Vous avez aimé cette chronique? Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Question Auto.