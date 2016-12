L’actrice Carrie Fisher, connue pour son rôle de Leia dans la saga Star Wars, est décédée mardi à l’âge de 60 ans.

Sa fille Billie Lourd a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué envoyé aux médias américains.

Fisher était hospitalisée après avoir souffert d’un malaise cardiaque vendredi lors d’un vol entre Londres et Los Angeles.

Fille de l’actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, elle est devenue une vedette internationale en 1977 après la sortie du premier opus de la série Star Wars.

Incarnant une princesse Leia forte et intelligente, elle s’est imposée comme une figure marquante de cet univers, aux côtés de Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker).

Elle a repris ce rôle dans The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983) et plus récemment dans The Force Awakens (2015).

Brièvement marié au chanteur Paul Simon, Fisher a longtemps combattu sa dépendance à l’alcool et aux drogues.

Elle a d’ailleurs partagé son expérience dans une série de livres à succès.

Si le rôle de Leia lui a longtemps collé à la peau, Fisher est également apparue dans plusieurs autres films dont When Harry Met Sally, Hannah and Her Sisters, The Blues Brothers et Shampoo.

Elle a également œuvré comme scénariste à Hollywood.