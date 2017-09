L’automne frappe déjà à la porte, apportant avec lui une multitude de films québécois dont Junior majeur d’Éric Tessier et Les dépossédés de Mathieu Roy.

Alors que le calendrier des sorties n’est pas encore coulé dans le béton – les très attendus Hochelaga, terre des âmes de François Girard, Les affamés de Robin Aubert et Tadoussac de Martin Laroche ont des chances de prendre l’affiche d’ici la fin de l’année –, voici six titres qui attirent notre attention à l’occasion de cette rentrée culturelle cinématographique.

La ferme et son état

À mille lieues de son précédent Stealing Alice, Marc Séguin est de retour avec un documentaire qui porte sur le milieu de l’agriculture au Québec. Une plongée dans le réel où la sensibilité singulière du peintre et du romancier aura toute la latitude pour s’exposer. (29 septembre)

DPJ

Quelques années après son vivifiant Secondaire V, Guillaume Sylvestre continue à forger le documentaire social. Cette fois, on suit des travailleurs sociaux et des éducateurs dans leur quotidien et le portrait ne saura laisser personne indifférent. Une exploration intimiste des rouages de l’humanité et de la société. (1er décembre)

Pieds nus dans l’aube

Cette adaptation libre du roman mythique de Félix Leclerc raconte l’enfance du grand poète et met en vedette Roy Dupuis et Claude Legault. Qui de mieux que son propre fils Francis Leclerc pour la réaliser? Il est secondé au scénario par Fred Pellerin. Un duo de rêve qui risque de conférer splendeur et souffle lyrique à cette éternelle histoire de jeunesse. (27 octobre)

La petite fille qui aimait trop les allumettes

Transposer le livre-culte de Gaétan Soucy n’est pas une sinécure. Impossible toutefois de trouver un meilleur cinéaste que Simon Lavoie, qui avait vivifié Le torrent d’Anne Hébert.

On sait que, chez lui, l’expression cinématographique sera pure et on tremble déjà au flot de poésie et de cruauté qui ressortira de ces destins peu communs d’adolescents. (3 novembre)

Innocent

De Bluff à Hot Dog, en passant par Y’en aura pas de facile, tous les artistes québécois semblent vouloir travailler avec Marc-André Lavoie. Le réalisateur et scénariste récidive avec une nouvelle comédie ludique sur un homme sans histoire qui se retrouve derrière les barreaux. La distribution relevée comprend Emmanuel Bilodeau, Dorothée Berryman, Pascale Bussières et David La Haye. (13 octobre)

Ta peau si lisse

Après Locarno et le Festival du nouveau cinéma, cette création de Denis Côté atterrira sur nos écrans juste à temps pour Noël. En attendant les excès des Fêtes, se plonger dans l’univers des culturistes sera salvateur pour le corps, surtout si le réalisateur offre un essai laboratoire qui est aussi fascinant que ses précédents Carcasses, Bestiaire et Que ta joie demeure. (Mi-décembre)