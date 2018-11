Après un premier teaser en juin dernier, Disney en dévoile plus sur l’adaptation de son classique d’animation à travers une véritable bande-annonce. Réalisé par Tim Burton, Dumbo sortira en mars 2019.

Plus de 70 ans après sa sortie originale, Dumbo s’apprête à revenir au cinéma. En attendant sa sortie, prévue dans un peu plus de quatre mois, Disney partage de nouvelles images pour les plus impatients.

Une bande-annonce touchante qui laisse clairement apparaître le style singulier de Tim Burton et qui permet aux spectateurs d’apercevoir la distribution, composée de Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito et Eva Green. Sans oublier la vedette du film, Dumbo, célèbre éléphant qui sait voler grâce à ses oreilles démesurées qui lui causent les moqueries du public.