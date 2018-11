Voici une sélection festive de vinyles ultra violet, la couleur de l’année 2018 selon Pantone (ainsi que la couleur préférée de Prince!), pour ajouter une touche de couleur à votre discothèque de fin d’année. À noter que la plupart des albums ci-dessous sont parus ou paraîtront en édition limitée.

« Batman » 30ème anniversaire

On fête le 30ème anniversaire du film « Batman » avec une réédition vinyle de la musique de Danny Elfman. Une édition collector, limitée à 2000 exemplaires, comprendra deux disques: l’un pressé en jaune et noir et l’autre en violet et vert. L’édition standard est encore plus proche du thème ultra violet avec un LP unique violet et noir.

Rééditions Deep Purple reissues

Le groupe de hard rock Deep Purple a sorti en septembre une collection de rééditions de ses albums phare, parus de 1972 à 1977, sur vinyles violets. Bien que certains LP soient déjà épuisés, il reste des exemplaires de « Stormbringer », « Come Taste the Band », « Made in Europe », « Burn », « Who Do We Think We Are? » et « Last Concert in Japan ».

B.O d' »Annihilation »

Geoff Barrow de Portishead et le compositeur Ben Salisbury se sont associés pour créer la musique de ce film de science-fiction paru sur Netflix avec Natalie Portman et Oscar Isaac en début d’année. Sortie en vinyle en septembre via Invada au Royaume-Uni et Lakeshore Records aux Etats-Unis, cette bande originale est proposée en vinyle violet.

The Prodigy – « No Tourists »

Les Anglais de Prodigy ont dévoilé leur septième album studio le 2 novembre, et parmi les différentes versions proposées, on note un double disque vinyle violet transparent. C’est une édition limitée, il faut donc rapidement se la procurer.

B.O d' »Altered States » (« Au-delà du réel »)

Une toute nouvelle réédition vinyle de la bande-originale du film d’horreur et de science fiction sorti en 1980 est proposée dans la couleur de l’année. La musique de John Corigliano a été remastérisée pour l’occasion..

Jazz Dispensary: « Purple Funk, Vol. 2 »

Grâce à l’événement Record Store Day’s Black Friday, de nouvelles éditions vinyles rares sont proposées en novembre. Cette offre émanant de Jazz Dispensary propose le coffret « Cosmic Stash », qui se concentre sur quatre différentes humeurs liées à la musique jazz. « Purple Funk » sera proposé en vinyle violet.

Catherine Wheel – « Like Cats And Dogs »

Autre offre en lien avec Record Store Day: une compilation de 1996 du groupe alternatif Catherine Wheel, proposé ici en édition limitée violette. Cet album comprend une nouvelle version de « Heal », titre issu de l’album « Happy Days », mais aussi des faces B et des prises inédites, sans oublier des reprises de Pink Floyd et Rush.

B.O de « Stranger Things »

Préparez-vous à la troisième saison de la série « Stranger Things » en vous offrant une édition vinyle du soundtrack rétro de la seconde saison. Une édition « Purple Crystal Vinyl » est même proposée mais uniquement par courrier sur Invada Records.