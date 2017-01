L’ÉCOLE SECONDAIRE DANIEL-JOHNSON ARPENTE LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2017

Courir une distance de 270 km, durant 2 jours et deux nuits, à relais et sans arrêt, c’est le défi que se sont donné des élèves de l’École Secondaire Daniel-Johnson. C’est la course à pied du Grand défi Pierre Lavoie 2017, Québec / Montréal.

Le Grand défi Pierre Lavoie n’en est pas à sa première édition, mais à l’École Secondaire Daniel-Johnson, on attendait impatiemment de savoir si notre candidature allait être retenue pour une première participation cette année.

Ce n’est pas par hasard que le nom de l’École Daniel-Johnson se trouvait parmi la liste des nouvelles écoles candidates à la course. En effet, l’initiative vient d’une jeune élève de 5e secondaire, Camille Gilbert, qui avait participé aux éditions 2014 et 2015, lorsqu’elle était encore élève à l’école Jean-Du-Nord à Manikoutai à Sept-Îles. L’enthousiasme de cette jeune passionnée, qui souhaite revivre cette expérience durant sa dernière année au secondaire et la partager avec des élèves de Daniel-Johnson, a su convaincre l’équipe-école, membres de la direction et professeurs, des bienfaits de la participation à un tel défi.

Le 10 octobre 2016, la liste des écoles retenues pour la course est publiée sur le site officiel du Grand défi Pierre Lavoie. Le nom de l’école secondaire Daniel-Johnson y figure bien. C’était le premier coup de départ pour la jeune leader Camille qui n’a pas perdu de temps à se mettre à la tâche afin de planifier, organiser, diriger et, en un mot, coordonner le formidable défi qui l’attend, elle et ses camarades. Afin de la seconder et de la soutenir dans son projet, monsieur Leonel Roman, professeur d’éducation physique à l’école, lui est d’une aide très précieuse.

Depuis l’annonce de la participation de l’école Daniel-Johnson au défi et le début des inscriptions, plus de 70 élèves se sont inscrits. Ces derniers devront suivre un programme d’entraînement rigoureux et participer aux différentes activités de levées de fonds, car le Défi comprend un coût qui couvrira des dépenses indispensables telles que: équipement, transport, nourriture, etc.

Le groupe de jeunes élèves qui participera au défi s’entraîne depuis le mois d’octobre 2016, trois à quatre fois par semaine. Plusieurs membres de l’équipe-école, professeurs et direction, participent de façon sporadique et consentante aux entraînements. Une façon pour eux d’encourager les jeunes qui se sont engagés à relever le Grand défi, car la pratique du sport et de l’activité physique en général est considérée comme un outil et une activité saine qui permet l’épanouissement des élèves et les encourage à rester à l’école, à ne pas décrocher et à se valoriser. À l’école Daniel-Johnson, l’équipe-école ainsi que la direction soutiennent non seulement ce projet, mais également toute initiative positive de la part de leurs élèves.

Le Jour J est prévu le samedi 13 mai 2017 à Québec. Souhaitons un bon courage à nos jeunes vaillants et un gros bravo à Camille Gilbert pour son engagement et son leadership exemplaire.

BOUGER PLUS À STE-GERMAINE-COUSIN !

La nouvelle équipe d’éducateurs physiques s’est donnée comme mission d’exploiter tous les moments propices à faire bouger les élèves de la maternelle à la 6e année. Depuis septembre, ils ont mis sur pied une équipe de soccer, une équipe de hockey cosom et une équipe de mini-basket qui nous représentent dans les compétitions sportives organisées sur l’Île de Montréal. Nos élèves ont ainsi l’occasion de développer leur coopération, leur esprit sportif ainsi que leurs habiletés physiques dans des contextes variés. En octobre dernier, nos élèves du 3e cycle ont fait preuve de dépassement de soi en participant au cross-country organisé au parc nature de la Pointe-aux-Prairies en courant avec les élèves de 5e et 6e année des écoles Belle- Rive et Félix-Leclerc. Dès janvier, nos élèves de 2e année vivront des cliniques de patinage avec des entraîneurs certifiés fournis par la Fondation Bleu-Blanc-Bouge des Canadiens de Montréal. En mars prochain, nous aimerions vivre le projet Pédalons et découvrons le Canada en 30 jours où tous les élèves de l’école devront pédaler 10 500 kilomètres en 30 jours les menant à découvrir les provinces et territoires du Canada. Une carte interactive diffusée sur les TNI de l’école permettra aux élèves de voir l’évolution de leur parcours. Chaque vendredi, une capsule portant sur la géographie et l’histoire de notre pays sera diffusée. Le projet débutera dès que l’école aura recueilli le financement nécessaire à l’achat de 21 pédaliers qui serviront également aux élèves ayant un besoin particulier de concentration. En mai, mois de l’éducation physique, les élèves vivront une panoplie d’activités, dont la visite de la Tournée de tennis scolaire présentée par tennis Québec, ainsi que la venue d’un(e) conférencier(e)-athlète de niveau olympique. L’année scolaire se terminera en juin avec une compétition d’athlétisme extérieur organisée par le RSEQ. 1-2-3 Bougez!

DÉJÀ AUTEURS À 6 ANS À L’ÉCOLE NOTRE-DAME !

Le 16 décembre dernier, dix-huit élèves de première année de l’école Notre-Dame, sous la supervision de leur enseignante Mme Émilie Boulanger-D, ont publié leur tout premier livre en tant qu’auteurs. En effet, depuis le début de l’année, les élèves avaient comme objectif d’écrire un livre. C’est donc avec une grande fierté que les enfants ont fait le lancement de leur livre devant leurs familles et leurs amis. Lors de cette journée, les invités pouvaient lire les oeuvres et partager leurs commentaires avec les jeunes auteurs. La passion d’apprendre à lire et d’écrire passe par le plaisir et le succès. Ce projet, mené de main de maître, aura donné la passion aux élèves de poursuivre leur désir d’apprendre et qui sait, peut-être donnera naissance à un/e auteur/e à succès !