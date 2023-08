Pitou dans le métro, un succès jusqu’à présent

Depuis octobre dernier, les chiens côtoient les usagers du métro. Presque un an après le début de ce projet pilote, la STM se dit satisfaite de son déroulement à ce jour.



Les usagers du métro rencontrés par Métro à la station Berri-UQAM partagent cet avis. «Je n’ai jamais eu de problèmes avec les chiens dans le métro. C’est plutôt les vélos qui dérangent parfois», dit un client de la STM accompagné de sa mère. «Les propriétaires respectent les règles, les chiens ont la muselière», note-t-elle.



Une fillette qui attendait pour accéder aux bornes de paiement sourit jusqu’aux oreilles lorsque son père nous dit «qu’elle aime particulièrement ce projet». Eux non plus n’ont pas rencontré de problème lié à la présence de chiens dans le métro.



«Nous observons que les propriétaires de chiens respectent la majorité des modalités en vigueur, mais que des rappels sont nécessaires par rapport à certaines consignes, affirme la STM. De plus, aucun incident majeur ne nous a été rapporté depuis le début du projet.»



Si l’initiative Pitou dans le métro semble se dérouler sans anicroches jusqu’à présent, il est toutefois encore trop tôt pour dire si elle sera pérennisée. Une décision sera prise au terme du projet pilote, qui demeure pour l’instant en place. Un compte rendu officiel sera fait plus tard dans l’année, indique la conseillère corporative de la STM, Justine Lord-Dufour.

