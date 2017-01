À L’ÉCOLE VICTOR-LAVIGNE, ON FORME DE NOUVEAUX CITOYENS ACTIFS ET RESPONSABLES !!

En effet, à l’école Victor-Lavigne, les élèves ont la chance de participer à plusieurs équipes sportives variées. Nous avons des équipes de soccer et de basketball, filles et garçons, une équipe de flag football mixte, une équipe de hockey cosom mixte ainsi que de l’athlétisme. Nous leur offrons également la possibilité de faire partie d’une de nos 3 équipes de cheerleading mixtes. Toutes ces activités se font sous la supervision d’enseignants oeuvrant auprès d’eux au quotidien et qui s’impliquent à fond afin de leur offrir un vaste choix d’activités d’une très grande qualité. Les entrainements et les compétitions font partie du quotidien de nos élèves et ce, à différents moments tels que le matin avant les classes, le midi, en fin de journée et pour certaines compétitions le week-end.

L’école a aussi une superbe chorale de 80 élèves composée d’élèves de la maternelle à la 6e année. Une fois par semaine, les élèves se rassemblent pour échanger et parfaire leur voix, dans la bonne humeur, la persévérance et l’entraide. Ils auront également la chance de faire de petits concerts à l’école à différents moments de l’année tels que le concert de Noël. Quelle belle expérience scénique pour nos élèves !

Parlons également de notre conseil d’élèves. Celui- est formé d’élèves de la 4e à la 6e année. Afin de choisir les membres, toutes les classes procèdent à des élections afin de déterminer un président ou une présidente. À la manière de vraies élections, ils doivent faire une campagne électorale ou les élèves intéressés par la présidence doivent se présenter. Tous les élèves de la classe donneront leur vote à un des candidats, sous toute confidentialité, derrière une urne électorale. Par la suite, il y a dépouillement des votes et annonce du président ou de la présidente de la classe.

De plus, il est important de noter que le taux de réussite de nos élèves aux examens ministériels sont exceptionnels et en constante évolution. Nous pouvons affirmer que le travail de concertation entre les enseignants et les professionnels de l’école permettent aux élèves de développer leur plein potentiel académique, sportif, artistique, ainsi que leur conscience sociale.

Passez nous voir, il nous fera plaisir de vous faire visiter notre superbe école !