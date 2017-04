Encore une fois cette année, des écoles de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est se démarquent au Festival de robotique 2017!

C’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons la participation au projet robotique de la FLL (First Lego League) de 16 écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de- l’Île, dont 6 de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est! La FLL est une ligue internationale de robotique pour les 9 à 14 ans et chaque année, on propose un défi scientifique basé sur la recherche, l’imagination, le design et la conception. La grande finale provinciale de cette compétition a eu lieu le 3 avril dernier au Planétarium de Montréal où 50 équipes des quatre coins du Québec étaient en action.

Le thème de cette année était « Les animaux sont nos alliés ». Plusieurs enseignants se sont engagés activement avec leurs élèves dans un projet de recherche sur l’apport des animaux à l’équilibre de la planète ainsi qu’à leur contribution au mieux-être des humains. Ils ont réalisé des défis de robotique qui leur ont demandé beaucoup d’ingéniosité et de coopération. Ce projet favorise l’engagement scolaire et le dépassement d’un bon nombre d’élèves. Cette activité d’envergure est rendue possible grâce au partenariat avec le Réseau Réussite Montréal ainsi qu’avec l’organisme Fusion Jeunesse.

En plus de terminer 2e à la grande finale au Planétarium, l’équipe Procanin de l’école primaire Montmartre ira représenter le Québec à la grande finale internationale qui se déroulera du 26 au 30 avril prochains à St-Louis aux États-Unis! Toutes nos félicitations aux enseignantes Audrey Boutet et Marie Véronneau, ainsi qu’à leurs élèves pour cette grande réussite! Sachez que nous sommes très fiers de vous!

Aussi, nos deux écoles secondaires de Pointe-aux-Trembles ont participé à la grande finale de la compétition FRC (First Robotics Competition) pour les élèves de 14 à 18 ans. Cette compétition de robots pleine grandeur s’est déroulée au Centre Claude-Robillard les 24 et 25 mars derniers. Chapeau aux enseignants, mentors et élèves qui ont fièrement représenté la CSPI!

Martin Landry

Directeur du réseau

Pour toutes les informations supplémentaires et photos de ces événements, visiter le http://www.robotiquefirstquebec.org/

Nos PATenteux représentent fièrement l’ÉSPAT

L’équipe de l’école secondaire de la Pointeaux-Trembles, Les PATenteux, a brillé en se rendant en quart de finale de la prestigieuse compétition de robotique FIRST Québec. Sur près de 50 équipes provenant de partout au Québec, au Canada, aux États-Unis ou en France, Les PATenteux ont terminé 8e et ont remporté le prix de l’image. Ils ont relevé avec brio le défi scientifique en plus de vivre une expérience de groupe plus qu’enrichissante et formatrice! De quoi donner le goût aux élèves d’explorer davantage le monde des sciences et les professions qui s’y rattachent.

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’immense implication des enseignants. De plus, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un partenariat avec l’entreprise DELOM Service qui a partagé généreusement l’expertise et le temps de trois ingénieurs.

Le Challenge ÉSPAT : une course rassembleuse et inspirante !

L’événement, réalisé le 17 février dernier dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, avait pour but de réunir les écoles secondaires autour d’un défi sportif intense qui souligne la persévérance scolaire et la persévérance dans le sport.

Cette année, le “Challenge” a permis de réunir 200 élèves provenant des écoles secondaires d’Anjou, de Calixa-Lavallé, de Daniel-Johnson, d’Antoine-de-Saint-Exupéry et évidemment, de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles (ÉSPAT). Le défi fut particulièrement intense cette année, mais l’ÉSPAT a réussi à conserver son titre de grande gagnante. Bravo à nos 40 coureurs! Ces mêmes élèves relèveront un autre défi de taille, soit celui de parcourir dans une course à relais le trajet qui sépare Montréal à Sand Banks en Ontario.

De magnifiques expériences qui enrichissent le parcours scolaire de nos élèves !