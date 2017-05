FÉLICITATIONS À NOS LIONS CHAMPIONS!

ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

Notre équipe de « futsal » cadet, division 2B a remporté la finale 5-3 contre l’équipe de l’école père Marquette et notre équipe de basketball cadet division 2b a remporté la finale 65.55 contre

l’école La Voie. Nous sommes très fiers de la belle saison de nos Lions.

Vive les Lions d’Anjou !

L’équipe-école

L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU À L’EXPO-SCIENCE DE MONTRÉAL

Le 30 mars dernier a eu lieu l’expo-sciences à l’École secondaire Lucien Pagé de Montréal. Nos chers élèves, Simon Bouchard, Britany Verville,Yasmine Abbassen profil-sciences 1re secondaire, Marie Michèle Ursu, Gabriel Tremblay, Mathieu Boissoneault, Noshin Karim, Olivier Pagé et Janah Hajjsleiman ATS 3e secondaire ont eu la chance de vivre leur première expérience scientifique.

Lors de cette journée, qui se déroulait en présence de plusieurs Jurys et participants, ils ont su se démarquer du lot avec leurs projets variés de vulgarisation et d’expérimentation scientifique. Nos élèves ont reçu des conseils, du soutien ainsi que plusieurs commentaires positifs de la part du jury. Il s’agit d’une très belle réussite pour nos représentants et pour notre école. Nous sommes tous très fiers d’eux et nous les encourageons fortement à continuer !

L’équipe des enseignants Expo-science

Beya Mansouri, Martin Gendron etDoris Julie

L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

MINI-MARATHON À ANJOU

La course à pied figure parmi les sports les plus pratiqués au Canada. Que vous soyez athlète, en remise en forme ou juste pour le plaisir de bouger, il s’agit du sport le plus accessible pour tous. Tout le monde sait courir ! Mais quand avez- vous appris ? Êtes-vous sûre de savoir bien courir ? À l’école secondaire Anjou, les élèves de la 1re secondaire s’entraînent à la course à pied depuis plusieurs semaines en vue de leur examen final : le mini-marathon. Cette épreuve de 3,2 kilomètres aura lieu le jeudi 25 mai prochain, de 13 h à 14 h 15 dans les rues avoisinant l’école. Il y aura près de 850 participants cette année. Ces élèves de 5e année, 6e année et de la 1re secondaire proviennent des écoles suivantes : Cardinal-Léger ; Chénier; Des Roseraies; St-Joseph et Wilfrid- Pelletier pour les écoles primaires et l’école secondaire d’Anjou.

L’objectif visé au travers cette activité est de permettre à ces élèves de vivre une expérience d’entraînement et de dépassement de soi. De plus, pour ces élèves du primaire, il s’agira d’une autre étape en vue de leur entrée au secondaire. Sans compter que pour les élèves du secondaire, du projet J’ANIME mon école, cet événement sera le point culminant des formations qu’ils ont suivies pour accueillir et faire vivre l’école aux autres élèves.

Une activité d’une telle envergure ne pourrait avoir lieu sans la collaboration de plusieurs acteurs importants tels que le personnel et les élèves de l’école secondaire et professionnel d’Anjou, de la Commission Scolaire de la Pointe de l’Île ; du service de loisirs de l’arrondissement Anjou, ainsi que le personnel du poste de quartier 46 du SPVM. Nous profitons de l’occasion pour informer les citoyens que certaines rues seront barrées lors de la tenue de l’évènement. Les voici :

25 mai 2017 entre 13 h 00 et 14 h 30

• Rue de l’Aréna

• Rue Chénier entre Louise Dumouchel et de l’aréna

• Rue Wilbrod Bonin entre Louis Dumouchel et Honoré Beaugrand

• Avenue Chénier entre Joseph Renaud et de l’église

• Rue du Mail entre avenue Chénier et Bois de Boulogne

• Rue Curé Clermont entre Bois de Boulogne et Joseph Renaud

Merci d’encourager nos coureurs et de prévoir vos déplacements, lors de cette journée, en conséquence.

Le comité organisateur

TRIATHLON À ANJOU

Les élèves de la 1re secondaire (du profil éducation physique) de même que les membres du club de triathlon de l’école secondaire d’Anjou participeront à la 5e édition du triathlon scolaire de l’école. Les élèves de la 1re secondaire se sont entraînés pour réussir successivement 300 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 3 kilomètres de course à pied. En ce qui concerne les élèves du club, ils nageront 500 mètres, pédaleront 15 kilomètres et courront 4 kilomètres. L’activité a eu lieu le mardi 23 mai, de 12 h 45 à 14 h 15. Nous remercions tous ceux qui sont venus encourager

nos élèves.

Le comité organisateur

FESTI-COMIC

À L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

Samedi 22 avril 2017, l’école secondaire d’Anjou accueillait la première édition du Festi-Comic CSPI 2017. Inspiré du Grand Comiccon de Montréal, les sept écoles secon daires de la CSPI ont décidé de reproduire une formule similaire pour leurs étudiants.

Au-delà d’une centaine de jeunes se sont présentés. Plusieurs activités leur y étaient offertes : conférences sur le « Cosplay » grandeur nature, kiosques d’activités et d’informations, labyrinthe de zombies et bien plus. Un concours de « Cosplay » et de dessin impliquant des jeunes de la CSPI clôturait cette magnifique journée. Les prix ont été offerts par les exposants qui ont participé à l’événement. Les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal en technique de loisirs étaient présents afin d’animer quelques activités. Ils ont été d’une aide précieuse pour les techniciens en loisirs, les exposants et les bénévoles qui ont participé à la journée. L’intensité de cette journée était palpable! Plusieurs commentaires ont été mentionnés de la part des jeunes. Bref, ce fut un événement qui a été apprécié par tous!

Lian Boily, étudiante

École secondaire d’Anjou

VOYAGE WASHINGTON VIRGINIA BEACH 2017

ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

À la fin du mois d’avril, 38 élèves de l’École secondaire d’Anjou ont eu la chance de visiter la ville de Washington et de passer quelques jours dans la région de Virginia Beach. Au co

urs de leur périple, les élèves ont parcouru la ville présidentielle en découvrant entre autres des monuments commémoratifs de personnages historiques importants, les musées S

mithsonian et le Capitole. Ils ont également assisté au célèbre changement de garde sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière d’Arlington où repose la célèbre famille Kennedy. En plus de visiter la plus grande base militaire aéronavale au monde à Norfolk, les élèves ont profité du magnifique bord de mer qu’offre la station balnéaire de Virginia Beach. Certains ont même eu le courage de se baigne dans l’océan!

DU TROTHON! DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU

Après le soccer et le hockey Cosom, vient le tour du troton. Le 27 avril 2017 dernier, pour clore le tournoi de troton, les vainqueurs du premier et du deuxième cycle devaient affronter des adversaires de taille afin de déterminer les véritables champions de cette épreuve. Une dizaine de policiers du poste de quartier 46 se sont déplacés pour affronter les élèves. Pour ceux- ci, le troton était une première. Ils ont défendu la première place tout au long des deux parties. La défaite fut d’un seul point pour les policiers. Les élèves peuvent être fiers d’eux après ces belles victoires ! Pour terminer ceT événement en beauté, un diner a été offert aux participants, Le but de ce diner était que les élèves puissent échanger avec les policiers. L’évènement a eu lieu grâce au soutien de plusieurs enseignants tels que David Frappier, Dominique Grimard, Vincent Goulet et Éric Goulet. Plusieurs élèves bénévoles sont venus participer à l’événement en tant qu’animateur, ‘’DJ’ ’marqueur de points et photographes. De plus, le soutien de Geneviève Brissette, policière socio-communautaire du poste 46 a été très précieux. C’est elle qui a fait en sorte que cette finale a pu se produire. Bref, ce fut une activité qui a rapproché la police de quartier et les jeunes de l’école secondaire d’Anjou.



Lian Boily, étudiante

École secondaire d’Anjou