Faire classer le Sault-au-Récollet par l’UNESCO

Monique Deslauriers, une résidente d’Ahuntsic-Cartierville, s’est donnée le défi de faire classer le site historique du vieux village du Sault-au-Récollet au patrimoine universel de l’humanité par l’UNESCO. Alors qu’elle avait entamé la procédure en 2011, Parc-Canada vient de l’informer que les experts pourraient se pencher sur sa demande en janvier prochain.

En se lançant dans une telle aventure, Mme Deslauriers était consciente qu’elle entamait un travail de longue haleine. Joignant le geste à la parole, elle a compilé une impressionnante documentation composée de 190 fiches descriptives commentées avec analyse historique. «J’ai aussi lancé une pétition qui a obtenu un millier de signatures», assure-t-elle.

Mieux s’occuper du patrimoine

À cause de son aspect historique et environnemental, Mme Deslauriers souhaite que le Sault-au-Récollet soit classé comme bien mixte, naturel et culturel. «Le Sault-au-Récollet ce n’est pas seulement une église et une paroisse. C’est aussi un lien fondamental entre l’homme et l’eau», dit-elle.

Dinu Bumbaru, directeur des politiques d’Héritage Montréal concède que le vieux village possède une importance historique évidente en tant que première zone de peuplement de Montréal. «Il y a le Vieux-Montréal, dit-il. Mais celui-ci a été construit par les Sulpiciens qui étaient très actifs au Sault-au-Récollet.» Ils y ont exploité des terres et bâti notamment une digue.

Pour lui une initiative comme celle de Mme Deslauriers est très intéressante parce qu’elle pousse à la réflexion collective. «Cela nous permet de nous interroger comment nous percevons la préservation de notre patrimoine à la une des références mondiales», observe-t-il.

Montréal sur la carte de l’UNESCO

M. Bumbaru comprend aussi que l’on veuille, au moment de célébrer les 375 ans de Montréal, avoir un site reconnu alors qu’l n’y a actuellement aucun monument ou lieu historique classé mondialement sur l’île.

Héritage Montréal travaille à mettre sur la liste de l’UNESCO, Habitat 67 et les ensembles institutionnels et civiques du mont Royal.

«Pourquoi on ne regarde jamais au nord du mont Royal?», s’insurge Mme Deslauriers. Pour M. Bumbaru, au-delà d’un classement mondial, il faut se demander qu’est-ce qui a été effectué au niveau national. «Cela indique quel a été l’intérêt que l’on a porté à notre patrimoine localement.»

La Ville de Montréal a constitué l’ancien village du Sault-au-Récollet comme site du patrimoine en 1992. La députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville avait promis qu’elle travaillerait à faire classer le vieux village du Sault-au-Récollet comme lieu historique national par Parc-Canada. Les démarches sont en cours.