Inondations: des rencontres personnalisées avec les sinistrés le 8 novembre

Les représentants des différents ministères et administrations tiendront le 8 novembre, une rencontre avec les sinistrés des inondations printanières d’Ahuntsic-Cartierville. Cette réunion est destinée à répondre précisément et rapidement aux interrogations des citoyens.

Les personnes concernées sont invitées à se rendre au YMCA de Cartierville, de 9h30 à 20h30, dossier en main. Elles pourront poser toutes leurs questions à des représentants des ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales ainsi que de leur municipalité. Tous les intervenants seront réunis au même endroit.

Cette journée avait été annoncée par Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent.

Des sinistrés s’impatientent alors que leurs problèmes perdurent six mois après les inondations de ce printemps.

«Le gouvernement entend bien les inquiétudes des sinistrés et c’est pourquoi nous avons annoncé des mesures supplémentaires. Les municipalités et le gouvernement doivent parler d’une seule voix et avoir un seul message pour le citoyen», avait déclaré Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Québec avait indiqué que des équipes des différentes administrations concernées se rendraient dans les quartiers les plus touchés de la province.

La rencontre est convoquée après la mise en place de mesures supplémentaires annoncées par le ministre des Affaires municipales, le 12 septembre dernier, pour offrir un meilleur accompagnement aux sinistrés et aux municipalités touchées.

Des comités de partenariat ont été créés pour faire face à la demande et un accompagnement accru auprès des municipalités touchées. Par ailleurs, de nouvelles ententes avec des organismes concernant l’hébergement temporaire ont été signées.

Journée de rencontres personnalisées avec les sinistrés des inondations du printemps, le 8 novembre, de 9h30 à 20h30, au YMCA Cartierville, au 11885, boulevard Laurentien.