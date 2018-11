Des marchés de Noël pour tous les goûts à Ahuntsic-Cartierville

Cette année aussi les petits marchés éphémères de Noël se sont multipliés à Ahuntsic-Cartierville. Ils offrent de bonnes occasions pour trouver des cadeaux originaux et pour encourager les commerçants, artisans et artistes locaux.

La magie de Noël

Sur Gouin Ouest, la Magie de Noël est de retour pour une troisième année.

Ce marché de Noël qui ne dure qu’un après-midi, aura lieu le 8 décembre. Il a été mis sur pied par l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) dans sa démarche de revitalisation de cette rue commerciale.

Cette année, sur la rue Grenet, à l’angle du boulevard Gouin Ouest, se déploiera l’igloo du père Noël sous lequel s’installeront sept artisans dont quatre viennent du quartier. On y trouvera des bijoux, des produits d’artisanat et des pâtisseries.

Les tricoteuses bénévoles du Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) proposeront aussi leurs produits.

L’AGAGO qui veut donner aussi de la couleur à cette rue commerciale a installé cette année 15 grands sapins illuminés et 12 petits posés dans des grands pots orange qui font aujourd’hui la signature de cette rue.

La magie de Noël sur la rue Grenet, à l’angle du boulevard Gouin Ouest. De 11h à 16h.

Salon Melkite

La Salon des métiers d’arts et artisanat (SMAA) connu aussi sous le nom de Salon Melkite se tiendra pour la sixième année à l’église du Saint-Sauveur sur le boulevard de l’Acadie. Une vingtaine d’exposants seront présents pour ce marché qui dure trois jours.

Les produits d’artisanat proposés sont tout autant locaux qu’internationaux, l’église où se tient l’événement étant un lieu de rassemblement de nombreux chrétiens. Des pâtisseries et des produits de chocolat sont disponibles en plus d’articles en bois, des œuvres d’art, des sculptures en verre et des pièces d’art floral.

Salon des métiers d’arts et artisanat, Église Melkite du Saint-Sauveur au 10025, boulevard de l’Acadie le 7 décembre de 18h à 21h, le 8 décembre de 14h à 19h30 et le 9 décembre de 11h à 17h.

Aux Saints-Martyrs-Canadiens

Le Marché de Noël aux Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens se tient pour la troisième année consécutive.

Il regroupe des artisans et des artistes qui fréquentent les organismes hébergés dans cet important centre des loisirs d’Ahuntsic.

Le marché propose des objets uniques: des pièces de vêtements comme des foulards ou des mitaines, mais aussi des produits de gastronomie, telles des épices.

Boissons chaudes, bouffe et films de Noël pour les enfants sont au programme.

Le 8 décembre de 10h à 15h. L’église Saints-Martyrs-Canadiens au 10007, rue Parthenais.

Le marché des artistes

L’école d’art Les ImpARTfaites tient aussi un marché de Noël spécial. Ce sont les artistes enseignants dans cette école, qui forme à toutes les formes d’expressions en arts plastiques et artisanat, qui exposent leurs produits.

«Il y a des bijoux, des peintures, des sculptures», annonce Céline Grégoire, une des deux fondatrices avec Anne-Marie Bouchard. Outre la grande qualité et l’originalité des produits proposés, on s’assure aussi de satisfaire le plus large éventail de clientèle.

«Il y en a pour tous les budgets. Cela va des bijoux à 15$ l’unité à de grandes toiles de 200 ou 300$», assure Mme Grégoire. Le marché a commencé le 30 novembre, mais il y a encore deux jours d’événement disponibles avant les Fêtes.

Le marché de Noël des ImpARTfaites au 1337, rue Fleury Est. Le 7 décembre de 14h à 21h et le 8 décembre de 10h à 17h.

Les concerts de Noël

Pour enchanter les oreilles.

8 décembre

Le concert organisé conjointement par la Promenade Fleury, la députée de Maurice-Richard, Marie-Montpetit et la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix aura lieu de 13h à 14h, sur le parvis de l’église au 10215 Avenue Georges-Baril, (angle rue Fleury). Un chœur d’une cinquantaine de choristes y présentera plusieurs classiques du temps des Fêtes. Concert gratuit (contribution volontaire).

9 décembre

Sous la direction de Michel Lungescu, la chorale les Chanteurs de l’Amitié présente un concert, à 14h, à l’église Christ-Roi, au 510, rue De Louvain Est. Vente promotionnelle jusqu’au 5 décembre 20$. À la porte: 25$. Info au 514 946-9546.

15 décembre

Le concert de Noël du Chœur Allegro, Un chœur en hiver aura lieu à 15 h, au Sanctuaire Saint-Jude, 10120, avenue d’Auteuil. Au programme: des chants de Noël et pour se réchauffer en hiver. Billets: 22 $ en prévente, 25 $ à la porte, 15 $ (10-18 ans). Info: Sylvie Bolduc au 514 331-9711 ou à sbolduc3@gmail.com, http://www.choeurallegro.com.