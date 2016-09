Discussions autour d’une nouvelle avenue Pierre-de-Coubertin

Rétrécissement des voies, création d’espaces verts et amélioration de la sécurité piétonnière, une vingtaine de personnes se sont rassemblées afin de discuter d’un nouveau concept d’aménagement pour l’avenue Pierre-de-Coubertin, le 25 août, au pied du Stade olympique.

Cet atelier de co-design était organisé par les élus de Projet Montréal, en collaboration avec Judith Portier, une designer dont l’entreprise a pignon sur rue dans l’arrondissement.

«Ce sont les résidents du coin et les usagers de l’avenue Pierre-de-Coubertin qui sont les mieux placés pour nous dire ce dont elle a le plus besoin, entre autres du point de vue de la sécurité des piétons, des cyclistes, des automobilistes et des usagers du transport collectif», affirme Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère de Maisonneuve–Longue-Pointe.

L’équipe de Projet Montréal souhaite que l’avenue Pierre-de-Coubertin soit repensée et fasse l’objet d’un réaménagement. Il avait déjà été proposé, par le passé, qu’une seule voie de circulation soit conservée dans chacune des directions, afin que les trottoirs puissent être élargis et que des espaces verts puissent être créés.

«Les résidents rêvent d’une artère à la fois plus verte et plus animée, où les résidents du quartier auront envie de déambuler et de flâner. C’est essentiel si on veut promouvoir une belle vie de quartier», explique Éric Alan Caldwell, conseiller de Hochelaga.

Les idées proposées lors de l’atelier seront compilées et contribueront à «persuader l’administration Coderre qu’une transformation ambitieuse de l’avenue Pierre-de-Coubertin est souhaitable pour Hochelaga-Maisonneuve et pour l’ensemble de Montréal.»

Travaux à venir

En mars, l’opposition officielle avait déploré que l’administration Coderre n’ait pas profité des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc, entre l’avenue Bourbonnière et la rue Viau, pour revoir la disposition de la chaussée.

De son côté, le maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, avait indiqué que le dossier de réaménagement de cette avenue «était actif depuis 2014», dénonçant du même coup «la récupération politique» de Projet Montréal.

Il a d’ailleurs été confirmé par l’arrondissement qu’une consultation publique aura lieu dans les prochaines semaines.

Les travaux devraient être effectués en 2017 ou 2018.