Hochelaga-Maisonneuve veut déménager son legs du 375e

Pour fêter l’anniversaire de Montréal, le comité exécutif du 375e a accordé 1 M$ à chaque arrondissement pour construire des legs célébrant la métropole. Celui d’Hochelaga-Maisonneuve, initialement prévu au coin d’Ontario et de Moreau, pourrait finalement être construit devant l’Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge.

Sur le site internet du 375e anniversaire de Montréal, le projet de legs permanent d’Hochelaga-Maisonneuve promet encore une « porte d’entrée » du quartier à proximité du viaduc ferroviaire de la rue Ontario.

Pourtant, l’arrondissement veut demander au comité exécutif responsable des festivités d’autoriser la relocalisation de cette nouvelle place publique quelques mètres plus loin.

Le maire Real Ménard souhaite que ce projet se fasse devant l’Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge, au coin de la rue Ontario et de la rue Dézéry. « On croyait au premier projet, mais en raison de coûts de décontamination trop élevés et aussi car une partie du terrain devait encore être achetée, il a fallu réagir», explique l’élu.

Garder la même philosophie

Dans le cadre des cérémonies d’anniversaire de la métropole, chaque arrondissement a recu 1 M$ pour ériger des espaces rendant hommage à la ville.

La place publique initialement proposée par Hochelaga-Maisonneuve devait accueillir un belvédère célébrant la créativité d’HoMa et les 150 ans de la rue Ontario.

« La philosophie reste la même, assure Réal Ménard. On pense à des bancs, du mobilier urbain, du verdissement et un agrandissement des trottoirs. L’objectif est d’intégrer l’ensemble à l’environnement en respectant l’activité liturgique et la façade majestueuse de l’Église. »

Une assemblée publique sera organisée le 21 mars prochain pour informer la population de cette décision et recueillir les impressions des résidents.

Ce nouveau projet doit néanmoins encore être approuvé par le comité exécutif du 375e qui devrait se réunir prochainement.

L’arrondissement promet également de conserver les festivités prévues dans le cadre du 375e de Montréal dans le quartier.

Le viaduc ferroviaire qui aurait dû être voisin de ce nouvel espace public accueillera notamment une animation lumineuse.