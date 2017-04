Les services du Comptoir vestimentaire suspendus

Faute de subventions et en raison de travaux d’urgence, le Comptoir vestimentaire d’Hochelaga est en difficulté et multiplie les demandes d’aide.

Un problème majeur avec une conduite d’eau située sous le local a mené le Regroupement Entre-Mamans qui tient le Comptoir à débuter des travaux lourds, dont le montant pourrait atteindre 40 000 $.

Même si une partie de la facture pourrait être pris en charger par un fonds d’urgence, le Comptoir accusait déjà un déficit de 27 000 $ pour le maintien du service.

«On en est à regarder la suppression d’un emploi, c’est très difficile comme situation», commente Colette Casavant, directrice générale.

Le Regroupement Entre-Mamans aide les familles pauvres à organiser leur vie avec l’arrivée d’enfants au travers d’activités et de soutiens psychologiques. Le Comptoir offre plus spécifiquement des vêtements, de la nourriture et des produits de soins aux familles, dont beaucoup ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

Durant les travaux, le service est interrompu. «Ce sont dix à quinze familles qui ont besoin d’une aide immédiate. Nous ne savons même pas où les référer», indique Mme Casavant.

Essentiel

En 2016, 525 familles ont pu obtenir les services du Comptoir, unique à Montréal. Pour cette aide, le Regroupement Entre-Mamans ne dispose d’aucune subvention gouvernementale en raison de critères spécifiques sur la nature des services offerts ou des zones géographiques délimitées.

«Nous sommes altruistes, comme tout organisme communautaire. Nous acceptons tout le monde de Montréal. Nous n’allons pas refuser des gens pour obtenir des subventions», se défend-t-elle.

La clientèle est principalement composée d’immigrants. «Nous avons déjà eu des appels de l’aéroport de Montréal pour leur venir en aide. Des familles déjà établis prennent déjà des places pour des personnes en cours d’immigration», explique-t-elle, en indiquant que le Comptoir compte une liste d’attente de trois mois déjà.

D’ici la réouverture du Comptoir, le Regroument Entre-Mamans peut compter sur la solidarité hochelagaise, puisque le Carrefour familial a proposé d’entreposer les dons à venir pendant un mois.