Un concours de design pour aménager la place Simon-Valois

Le coup d’envoi est donné à tous les candidats qui souhaitent proposer leurs idées pour transformer les tronçons de la rue Ontario et de l’avenue Valois situés en face de la place Simon-Valois en un lieu de rencontre animé.

Le futur aménagement s’inspire du concept européen de «zone de rencontre». «Mieux connu chez nous sous la forme de rue partagée, ce projet proposera un design de qualité avec des revêtements de chaussée diversifiés, du mobilier urbain et des végétaux», a commenté Éric Alan Caldwell, conseiller du district de Hochelaga.

Piétonisation

Avec ses quelque 7400 passages par jour, le secteur de la place Simon-Valois est un lieu convivial déjà très fréquenté par les habitants du quartier Hochelaga-Maisonneuve. L’aménagement de deux sections de rues partagées aux abords de cette place vise à en accroître «considérablement» la superficie actuelle pour permettre aux citoyens d’investir davantage cet espace public.

Selon Réal Ménard, le maire de l’arrondissement, cette «Zone de rencontre» s’inscrit dans l’esprit de développement durable qui guide l’aménagement de la place Simon-Valois et de la promenade Luc-Larivée depuis 2001.

«Ce projet améliorera les conditions de circulation et la sécurité des déplacements pour les piétons et les cyclistes aux abords de la place Simon-Valois, affirmera le caractère piétonnier du site, rehaussera considérablement la qualité de l’aménagement dans un milieu d’importance pour le quartier, en plus d’améliorer la configuration du site pour la tenue d’événements d’envergure», a-t-il déclaré.

Dès cet automne, un jury sélectionnera quatre finalistes parmi les candidatures reçues. Les heureux élus recevront une enveloppe de 25 000 $ pour développer leur proposition d’ici janvier prochain. Le lauréat sera choisi au début 2018 et bénéficiera d’un budget de 416 000 $ pour couvrir les honoraires professionnels liés à la réalisation de ce projet.

Pour plus de renseignements sur le concours de design de la Zone de rencontre Simon-Valois, consulter le site : designmontreal.com/concours/zone-de-rencontre-simon-valois