Bibliothèque Maisonneuve : le projet vainqueur du concours architectural est dévoilé

Les firmes Dan Hanganu architectes et EVOQ Architecture ont remporté le concours organisé par l’arrondissement pour la rénovation et l’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve.

L’objectif de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est d’agrandir ce bâtiment patrimonial de 2075 m², passant de 1240 m² à 3 315 m². Cela va notamment permettre d’ajouter 230 places assises, une agora, un espace café, une place publique et un jardin sur le toit.

Avec l’espace supplémentaire, la bibliothèque pourra aussi obtenir 15 000 documents supplémentaires pour un total de 85 000. Ce projet qui nécessite un investissement de 23 M$ devrait être finalisé en 2020.

La firme chargée de l’agrandissement et de la rénovation a été sélectionnée à l’issue d’un concours architectural pluridisciplinaire lors duquel 4 finalistes ont pu présenter leur projet à un jury composé de représentants de l’arrondissement, de la Ville, d’Héritage Montréal et de spécialistes du secteur le 10 octobre dernier.

C’est finalement le projet des firmes Dan Hanganu architectes et EVOQ Architecture, accompagnées des firmes NCK et PMA en ingénierie et Civiliti en architecture du paysage, qui a été retenu.

Un budget maximal d’un peu plus de 11 M$ va être octroyé à ces professionnels pour développer un concept qui met en valeur ce bâtiment d’intérêt historique, ancien hôtel de ville de la Cité de Maisonneuve.

Des pavillons abondamment vitrés sont prévus aux extrémités de l’édifice ainsi qu’un aménagement urbain extérieur qui servira de lieu de rencontres, d’animation et de détente, tout en maintenant un environnement végétalisé. Pour respecter la certification LEED Argent visée pour ce projet, les concepteurs privilégieront des matériaux locaux et des procédés à faible incidence énergétique.

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la Bibliothèque Maisonneuve s’inscrivent dans le cadre du programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques (programme RAC).

(Source: Arrondissement MHM)