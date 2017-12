Le magasin-partage de Noël de Hochelaga-Maisonneuve attend 600 familles

Les pompiers jouent au Père Noël Dans le cadre de sa 30e campagne annuelle de distribution de paniers de Noël, l’Association des pompiers de Montréal (APM) va participer au magasin-partage de Hochelaga-Maisonneuve en donnant des cadeaux pour les enfants des familles bénéficiaires. En plus de ces jouets, l’APM va distribuer des paniers de victuailles et cadeaux à 850 familles montréalaises défavorisées jusqu’à mercredi 20 décembre. 450 de ceux-ci ont une valeur de 275 $ et les 400 autres valent 170$. Cette opération se fait en compagnie de la base des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe.